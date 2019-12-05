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12. 05. 2019

В Иране призвали США покинуть Ближний Восток

 
В ответ на решение Вашингтона о переброске авианосца Arlington на Ближний Восток командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть регион. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило агентство ISNA.
 
"Это присутствие (США в регионе − ред.) подошло к концу, и они должны покинуть его", − подчеркнул Ханзади.
 
По его словам, разговор об отправке авианосца в регион Персидского залива не является новым, и таким образом США "стремятся увеличить вероятность войны".
 
Напомним, 10 мая Пентагона одобрил отправку десантно-вертолетного корабля USS Arlington и комплекса Patriot на Ближний Восток. Ранее в регион были направлены авианосец Abraham Lincoln и дополнительная группа бомбардировщиков.
 
Вашингтон объясняет усиление военного присутствия на Ближнем Востоке "признаками повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США".

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Источник: korrespondent.net

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