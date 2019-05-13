В Совете ЕС обсудят Украину, Иран и Венесуэлу

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 13 мая, рассмотрит на заседании в Брюсселе ситуацию в Украине после выборов, действия России в отношении Донбасса, позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий и Венесуэлу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, некоторые европейские министры попросили провести дискуссию по итогу президентских выборов в Украине, а также по решению России о выдаче паспортов жителям Донбасса.

Он также сказал о возможности обсуждения заявления Ирана о его намерении отказаться от выполнения ряда обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе.

К числу важных актуальных тем журналист отнес Венесуэлу. Министры рассмотрят ситуацию в стране и итог заседания Международной контактной группы по Венесуэле, состоявшегося 7 мая в Коста-Рике при сопредседательстве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

После обзора актуальных международных событий, с которого обычно начинаются заседания Советов министров ЕС по иностранным делам, главы МИД приступят к обсуждению Ливии с участием специального представителя ООН Гасана Саламе, который представит последнее развитие обстановки на местах.

Еще одним пунктом для углубленного обсуждения будет африканский регион Сахеля.

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Источник: korrespondent.net