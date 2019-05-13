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13. 05. 2019

Филарет допустил церковный раскол

Почетный патриарх УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и утверждает, что уполномочен созывать собор. Об этом он заявил в комментарии ТСН, который был обнародован в сюжете 12 мая.

Филарет отметил, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний крайне редко с ним общается. По его словам, после создания ПЦУ такое общение состоялось не более пяти раз.

"Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения – а оно должно быть – церковь разделилась. Потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить Киевский патриархат, сохранить украинскую церковь", – указал он.

Филаерт утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, может созвать собор. Также он заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

"Он (Киевский патриархат – ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат. Есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть. <...> И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", − уточнил священнослужитель.

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, почетный патриарх заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний признал, что с момента образования Поместной церкви существует конфликт с патриархом Филаретом, который хочет восстановить УПЦ КП.
 
По мнению главы ПЦУ, возвращение Украинской Православной Церкви в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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Источник: korrespondent.net

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