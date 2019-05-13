В Буркина-Фасо напали на людей в церкви, есть жертвы

На севере Буркина-Фасо в населенном пункте Дабло при нападении на католическую церковь погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе священник. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила радиостанция RFI.

Отмечается, что вооруженные люди ворвались в церковь в начале службы и открыли огонь по верующим. После стрельбы нападавшие подожгли церковь, а также расположенные поблизости магазины и небольшой ресторан.

По данным СМИ, нападение совершила группа вооруженных людей, численностью от 20 до 30 человек.

Силы безопасности страны ведут поиски преступников.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто повергаются атакам джихадистов. В последнее время вооруженные радикалы также регулярно совершают атаки на западе и на востоке страны, в частности в зонах близ границы с соседними Бенином и Того.

Напомним, в апреле этого года в Буркина-Фасо произошло нападение на протестантскую церковь. В результате инцидента погибли не менее шести человек и двое были похищены.

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Источник: korrespondent.net