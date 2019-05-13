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13. 05. 2019

У берегов ОАЭ напали на четыре корабля

Четыре торговых судна различных стран 12 мая подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило государственное агентство WAM со ссылкой на МИД страны.

"Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра", − говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что "диверсионные операции не повлекли за собой человеческих жертв или травм, также не произошло какой-либо утечки вредных веществ или топлива с этих судов".

Власти ОАЭ начали расследование инцидента в сотрудничестве с местными и международными органами.

Работа в порту Фуджейра ведется в обычном режиме.

Атаку осудили ряд стран, в частности, Египет, Бахрейн, Йемен, Иордания.

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Источник: korrespondent.net

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