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13. 05. 2019

Маска вызвали в суд по делу о клевете на дайвера

Суд в Калифорнии отказался отклонить иск о клевете, поданный против основателя SpaceX и Tesla Motors Илона Маска британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что начало судебного процесса назначено на 22 октября.

Напомним, в июле 2018 года миллиардер разместил в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте, в частности, назвав его педофилом. До этого британец в одном из интервью заявил, что предложение Маска применить субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде являлось пустым пиар-трюком.

Ансворт подал в суд на Маска в сентябре 2018 года. Дайвер обвинил бизнесмена в клевете и потребовал компенсации в размере не менее 75 тысяч долларов.

В декабре 2018 года адвокаты бизнесмена направили в суд ходатайство, в котором попросили отклонить иск на том основании, что высказывания их клиента защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей в том числе свободу слова.

Ранее Маск заочно принес извинения спелеологу, а скандальные записи в Twitter удалил. По словам предпринимателя, он написал свои сообщения, находясь в состоянии гнева после того, как Ансворт сделал "несколько лживых заявлений" в его адрес.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце июня 2018 года в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда пропала детская футбольная команда вместе с тренером. 

Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Их нашли спустя девять дней с помощью тайских дайверов и международных специалистов.
 
Маск привез в Таиланд мини-субмарину, созданную инженерами Space X, и предложил использовать ее для спасения детей. Однако тайские спасатели отказались от помощи, чем вызвали недовольство бизнесмена.

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Источник: korrespondent.net

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