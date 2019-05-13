Маска вызвали в суд по делу о клевете на дайвера

Суд в Калифорнии отказался отклонить иск о клевете, поданный против основателя SpaceX и Tesla Motors Илона Маска британским дайвером Верноном Ансвортом в прошлом году. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что начало судебного процесса назначено на 22 октября.
Ансворт подал в суд на Маска в сентябре 2018 года. Дайвер обвинил бизнесмена в клевете и потребовал компенсации в размере не менее 75 тысяч долларов.
В декабре 2018 года адвокаты бизнесмена направили в суд ходатайство, в котором попросили отклонить иск на том основании, что высказывания их клиента защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей в том числе свободу слова.
Ранее Маск заочно принес извинения спелеологу, а скандальные записи в Twitter удалил. По словам предпринимателя, он написал свои сообщения, находясь в состоянии гнева после того, как Ансворт сделал "несколько лживых заявлений" в его адрес.
Как сообщал Корреспондент.net, в конце июня 2018 года в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда пропала детская футбольная команда вместе с тренером.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby