Во Франции хотят расследовать связи партии Ле Пен с экс-советником Трампа

Члены французского парламента от нескольких партий требуют создать комиссию по расследованию возможных контактов правопопулистской партии Национальное объединение, возглавляемой Марин Ле Пен, с бывшим главным стратегом президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном.

Как сообщает в воскресенье, 12 мая, французское информационное агентство AFP, парламентская комиссия, если она будет создана, должна выяснить, имело ли место незаконное влияние из-за рубежа.

Это требование депутатов и сенаторов стало реакцией на сюжет телеканала France 2, в котором сообщалось о встрече с Бэнноном высокопоставленных функционеров Национального объединения, на которой речь шла среди прочего о партийных финансах.

Депутат от партии Республика на марше президента Франции Эмманюэля Макрона Жан-Мишель Ми подчеркнул, что комиссия по расследованию должна проверить подозрения о "международном заговоре против интересов Франции".

Национальное объединение намерено предпринять правовые шаги против обвинений в свой адрес. Партия заявила 12 мая, что подаст иск в связи с подрывом репутации.

Марин Ле Пен назвала требование провести парламентское расследование "политическим маневром" перед выборами в Европарламент. По ее словам, Бэннон предлагал услуги по получению кредита в одном из европейских банков, однако дело до этого не дошло.

"Не существует никакого американского финансирования Национального объединения, организованного Бэнноном", − заявила Ле Пен телеканалу BFMTV.

Летом 2018 года Стивен Бэннон заявил, что открывает в Европе фонд, который будет поддерживать европейских правых популистов.

Одной из целей новой организации под названием Движение (The Movement) со штаб-квартирой в Брюсселе должна была стать помощь европейским крайне правым на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона в августе 2017 года. После своего увольнения Бэннон заявил о разногласиях внутри Белого дома.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net