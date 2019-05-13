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13. 05. 2019

В аэропорту Мьянмы жестко сел самолет

В аэропорту Мандалая в воскресенье, 12 мая, пассажирский лайнер Embraer 190 Национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку. Кадры инцидента и последующей эвакуации пассажиров появились в Сети.

По данным СМИ, на борту самолета находились 82 пассажира и семь членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. 

Пилот воздушного судна рассказал, что у самолета не открылось переднее шасси. В итоге он сел с использованием только заднего шасси.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Мьянмы жестко сел самолет

Evacuation footage from Myanmar National Airlines flight #UB103, the Embraer 190 which landed with its nose gear retracted earlier today at Mandalay airport, Myanmar. https://t.co/6MgQAQmy0n pic.twitter.com/28t90FOzIO

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) May 12, 2019

Напомним, 8 мая в аэропорту Янгон в Мьянме потерпел крушение самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. Самолет съехал с посадочной полосы и развалился на три части, в результате аварии пострадали 11 человек.

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Источник: korrespondent.net

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