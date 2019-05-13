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13. 05. 2019

Эквадор решил передать США вещи Ассанжа − СМИ

Все вещи и документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые остались в посольстве страны Эквадора, планирует передать США. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила газета El Diario со ссылкой на официальное уведомление.

Издание отмечает, что в посольстве, помимо документов, находятся мобильные телефоны, компьютеры, компакт-диски и другие вещи Ассанжа. Представители правоохранительных органов Эквадора 20 мая проведут обыски в его комнате в посольстве.

По данным El Diario, такое решение было принято после того, как Минюст США направил Эквадору соответствующее письмо и генпрокурор страны согласился удовлетворить просьбу.

Во время обыска правоохранительные органы также изучат вопрос, как Ассанж получал доступ к интернету.

Напомним, в 2006 году Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе Великобритании и США. 

В 2012 году он получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там до 11 апреля этого года, пока его не арестовала британская полиция. 

Вашингтон обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре и публикации похищенных служебных документов. 

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Источник: korrespondent.net

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