Трамп не намерен менять позицию по Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вносить какие-либо изменения в политику пошлин на импорт из Китая. Об этом он написал в Twitter 13 мая.

"Мы сейчас находимся именно там, где и хотели быть в отношении Китая", − указал американский лидер.

Он напомнил, что это Пекин сорвал сделку с США и пытался пересмотреть ее условия.

"За счет тарифов будем получать десятки миллиардов долларов от Китая", − подчеркнул Трамп.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2019

Накануне президент США заявил, что если Китай хочет избежать более серьезных последствий введения тарифов, ему следует заключить торговое соглашение сейчас, а не рассчитывать на приход к власти в США демократов.

"Думаю, Китай считает, что после того, как его так сильно поколотили на недавних переговорах, ему следует дождаться следующих выборов (в США − ред.) в 2020 году в надежде, что ему повезет, и победят демократы. В этом случае они смогут продолжить грабить США на $500 млрд в год", − отметил Трамп в своем твите.

При этом он также указал, что сделка для китайцев "будет намного хуже, если переговоры состоятся во время моего второго срока".

I think that China felt they were being beaten so badly in the recent negotiation that they may as well wait around for the next election, 2020, to see if they could get lucky & have a Democrat win - in which case they would continue to rip-off the USA for $500 Billion a year.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

Напомним, по итогам 2018 года экспорт Китая в США достиг 478,42 миллиарда долларов, а импорт американской продукции составил 155,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что торговые переговоры между США и Китаем 10 мая завершились без достижения договоренностей.

По указанию Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов, а позже он поручил ввести пошлины на китайский импорт еще на 300 миллиардов долларов.

Китай заплатит. Трамп ввел пошлины на все товары

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Источник: korrespondent.net