Трамп не намерен менять позицию по Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вносить какие-либо изменения в политику пошлин на импорт из Китая. Об этом он написал в Twitter 13 мая.

"Мы сейчас находимся именно там, где и хотели быть в отношении Китая", − указал американский лидер.

Он напомнил, что это Пекин сорвал сделку с США и пытался пересмотреть ее условия.

"За счет тарифов будем получать десятки миллиардов долларов от Китая", − подчеркнул Трамп.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries...