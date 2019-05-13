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13. 05. 2019

Помпео отменил визит в Москву − СМИ

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву 13 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента.

Отмечается, что глава Госдепа по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая, в Сочи. 

В понедельник Помпео вместо Москвы отправится в Брюссель, где обсудит с представителями ЕС ситуацию вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что 12-14 мая госсекретарь США посетит Москву и Сочи, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным. 

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Источник: korrespondent.net

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