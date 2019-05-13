Итоги 12.05: Митинг в Харькове и церковный раскол

Глава ПЦУ заявил о возможном объединении с греко-католиками

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключил возможности объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкви.

"Теоретически это в будущем возможно. <...> В будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", − подчеркнул митрополит.

Филарет допустил церковный раскол в Украине

Почетный патриарх УПЦ КП Филарет допустил раскол в православной церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.

Также он заверил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует и наступит время ее признания.

В команде Зеленского создали ролик о роспуске Верховной Рады

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала видеоролик, который касается роспуска парламента.

На видео прохожим на улице ставят вопрос, нужно ли распускать Раду. Подавляющее большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались "за".

По данным СМИ, в окружении Зеленского ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную Раду.

Пакт по борьбе с пластиковым мусором подписали более 180 стран

В Женеве около 1400 представителей 187 стран мира приняли соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора.

Документ утвердили по итогам 12-дневных консультаций.

В Харькове митинговали из-за сноса палатки волонтеров

В центре Харькова проходил митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии. Участники вече в защиту палатки Все для победы провели шествие.

Народный депутат Украины, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что обустроит общественную приемную в волонтерской палатке, за снос которой выступает мэр города Геннадий Кернес.

По ее словам, просьба спасти палатку поступила от местных волонтеров.

В Северной Македонии состоялась инаугурация президента

Новоизбранный президент Северной Македонии Стево Пендаровски принял присягу, вступая в должность. Он победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье.

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования сил специальных операций ВСУ отработали захват судов в открытом море.

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Источник: korrespondent.net