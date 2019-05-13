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13. 05. 2019

В Британии самолет упал на дорогу

На автомагистрали в Уэльсе разбился легкомоторный самолет, перевозивший троих людей, которым удалось выжить в аварии. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает Sky News.

После падения самолет загорелся.

"Три человека в разбившемся легкомоторном самолете избежали серьезных травм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло недалеко от города Абергавенни.

Врачи, осмотрев всех, кто находился на борту, определили, что травмы не представляют опасности для жизни.

Участок автомагистрали, на которую упал самолет, закрыли для транспорта. Детали инцидента выясняются.

Как сообщалось, во Флориде возле жилых кварталов упал самолет, погиб один человек.

Напомним, в Австралии пилот 40 минут пролетел без сознания, после чего он пришел в себя и успешно посадил самолет.

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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