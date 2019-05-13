На Шри-Ланке вновь временно заблокировали соцсети

На Шри-Ланке вновь временно заблокированы WhatsApp, Viber и Facebook. Об этом в понедельник, 13 мая, со ссылкой на департамент информации правительства сообщает Ada Derana.

"Социальные сети WhatsApp, Viber и Facebook временно заблокированы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в городе Чилав. Напряженная обстановка стала следствием реакции жителей на пост в социальных сетях о разобщенности межу расами. Полиция задержала автора поста, а в городе был введен комендантский час до утра понедельника.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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Источник: korrespondent.net