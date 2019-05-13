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13. 05. 2019

На Донбассе военный подорвался на мине

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 16 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. В ходе обстрелов были ранены двое украинских военных. Еще один получил ранения, подорвавшись на мине. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что из 16 обстрелов, один был проведен с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Украинский позиции были обстреляны в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Каменка, Новостроицьке, Талаковка, Богдановка, Старогнатовка, Гранитное, Лебединский, Крымское, Новотошковское и Зайцево.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - добавили в ООС.

По данным разведки, 12 мая двое противников были ранены.

С начала суток понедельника, 13 мая, сепаратисты из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстреляли украинские позиции вблизи Богдановка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказали в пресс-центре.

Напомним, за сутки 11 мая на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов, двое военных получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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