В Каталонии столкнулись 12 авто

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате массового столкновения автомобилей, которое произошло в испанском регионе Каталония. Об этом вечером в воскресенье, 12 мая, сообщает El Mundo.

Авария произошла в каталонском городе Сан-Садурни-д’Аноя в 18:48 по местному времени на трассе в направлении Барселоны, где столкнулись сразу 12 автомобилей.

По данным СМИ, на место ДТП направили десять машин скорой помощи и один вертолет. В медучреждения госпитализировали 17 человек, а восьми пострадавшим оказали помощь на месте. Некоторых людей отправили в близжайшие больницы, однако никто из потерпевших не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Германии столкнулись полсотни авто. Причиной ДТП стал внезапно выпавший град.

Напомним, в феврале в Болгарии из-за густого тумана столкнулись 30 авто.

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Источник: korrespondent.net