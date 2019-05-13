В Ровенской области сгорел гараж: погибли двое человек

В городе Сарны Ровенской области на пожаре в гараже погибли двое человек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании гаража поступила спасателям 12 мая в 3:26 утра. По прибытию на место вызова сотрудники ГосЧС установили, что огнем полностью охвачен шлакоблочный гараж в деревянной обрешетке, крытый шифером, размером 5х8 м на площади 40 м кв.

"Все свидетельствовало о слишком позднем выявлении и сообщении о пожаре. На момент прибытия спасателей крыша гаража обвалился. Существовала угроза распространения огня на находящуюся в полтора метра новостройку жилого дома. На тушение было подано огнетушащие вещества", - отметили в ГосЧС.

Согласно сообщению, в 3:45 пожар удалось локализовать, а в 4:22 - полностью ликвидировать.

Во время разбора конструкций на месте пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: владельца гаража - 1957 года рождения и другое погибшее лицо (предварительно - женского пола) устанавливается. В результате пожара огнем уничтожено гараж. Причина происшествия устанавливается.

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Источник: korrespondent.net