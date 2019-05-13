В течение недели украинские пиротехники обнаружили и обезвредили 74 взрывоопасных предметов в зоне ООС. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает штаб ООС.
Отмечается, что пиротехники обследовали более 64 гектаров территории, где и нашли взрывчатку.
Всего с начала проведения ООС было найдено 19 тысяч взрывоопасных предметов.
Спасатели помогали местным жителям восстановить их дома, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов. В Марьинке и Красногоровке восстановили 10 домов.
Кроме того, было обеспечено функционирование пунктов оказания помощи населению, которые размещены в пределах пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей. Там спасатели оказали психологическую и медицинскую помощь 507 людям.
Cмотрите фотогалерею: В зоне ООС за неделю обнаружили более 70 мин
Ранее сообщалось, что за год жертвами мин на Донбассе стали 70 человек, среди них - 18 детей.
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Источник: korrespondent.net
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