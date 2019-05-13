США потратят на стену с Мексикой деньги, выделенные на ракеты – СМИ

Пентагон направил на строительство стены на границе с Мексикой $1,5 млрд из средств, предназначавшихся для оборонного ведомства. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщило издание The Washington Post, в распоряжение которой попала соответствующая документация Пентагона.

Отмечается, что средства были выделены, в частности, из программ финансирования модернизации межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Они пойдут на возведение около 130 км стены, они занесены в статью расходов по борьбе с наркотиками.

Впрочем, в министерстве обороны указали, что перевод средств не окажет негативного влияния на боеготовность.

Ранее должностные лица вашингтонской администрации признавали, что эти деньги могли бы быть направлены на другие военные проекты, которым не хватает финансирования.

В руководстве ВВС США, подчеркивает издание, неоднократно заявляли о необходимости модернизации Minuteman III в связи с ее устаревшей наземной инфраструктурой. План модернизации центра управления МБР "немного задерживается", поэтому Пентагон переводит часть выделенных на усовершенствование программы МБР средств. Ведомство также сокращает финансирование программы самолетов ДРЛО с мощными радиолокаторами, которые дают возможность проводить дальнее обнаружение и сопровождение целей.

При этом в документе также отмечается, что разработка техники "немного задерживается", что позволяет сократить бюджет программы. Пентагон также перенаправляет деньги, изначально предназначавшиеся для "космических испытаний" с участием Управления перспективных исследовательских программ Минобороны США, отмечается в документе. Кроме того, продолжает издание, оборонное ведомство для возведения ограждения использует средства, которые должны были пойти на финансирование операций в Афганистане.

В документе не указано, сколько именно денег из каждой программы было перераспределено. Кроме $1,5 млрд Пентагон выделяет на строительство стены еще примерно $4,6 млрд по статье расходов на строительство военных объектов. Такой шаг американского правительства вызвал недовольство демократов в Конгрессе.

Напомним, президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

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Источник: korrespondent.net