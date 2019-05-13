На Мальдивах трагически погибла украинка

На Мальдивских островах в пригороде столицы Мале 31-летняя украинская туристка трагически погибла под колесами автобуса, сообщает местное издание Maldives Independent.

Трагедия произошла, когда украинка гуляла со своей подругой возле заправки. Известно, что женщины пытались убежать от автобуса, который ехал на них. Нога украинки застряла на обочине, и ее переехал автобус. Другой туристке удалось спастись.

В местной полиции предположили, что инцидент произошел из-за того, что водитель мог уснуть за рулем. Сейчас его арестовали.

Туристы, которые находились в самом автобусе, не пострадали.

Как сообщалось, в Чили почти 60 человек пострадали в ДТП с автобусом. Водитель пытался уклониться от столкновения с грузовиком, что привело к опрокидыванию автобуса.

Напомним, в Перу автобус с туристами упал в реку. В момент ДТП в автобусе находились 50 человек. Пострадали 26 человек, еще трое пропали без вести.





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Источник: korrespondent.net