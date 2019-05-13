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13. 05. 2019

ГПУ начала расследование против Порошенко

Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по возможному давлению президента Украины Петра Порошенко на судей по делу ПриватБанка. Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

Сообщается, что по результатам рассмотрения заявления судей ГПУ внесла сведения в ЕРДР и начала расследование возможного вмешательства в деятельность судей по делу ПриватБанка. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления по статье "Вмешательство в деятельность судебных органов".

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Следующее заседание по данному дело состоится 4 июня.

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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