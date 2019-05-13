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13. 05. 2019

Регистрация Налоговой службы приостановлена

Государственный регистратор приостановил регистрацию Налоговой службы как юридического лица. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщают Українські новини со ссылкой на госрегистратора.

Причиной названо то, что Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет Налоговая, на данный момент не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения. Об этом сообщил госрегистратор отдела по вопросам госрегистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Виталий Желинский.

Напомним, Кабмин принял решение разделить Государственную фискальну службу на два ведомства 18 декабря прошлого года.

А 8 мая Кабмин назначил главу Государственной налоговой службы. Ним стал заместитель министра финансов Сергей Верланов. 

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Источник: korrespondent.net

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