При нападении на отель в Пакистане погибли пять человек

В результате нападения на пятизвездочный отель в пакистанском портовом городе Гвадар погибли четверо сотрудников гостницы и один солдат. При восьмичасовой перестрелке с вооруженными силами и спецоперации, длившейся почти сутки, убиты и трое нападавших, сообщили в воскресенье, 12 мая, представители армии в провинции Белуджистан.

11 мая трое вооруженных людей, застрелив охранника на входе в отель Pearl Continental и ворвавшись внутрь, открыли огонь, а позднее заложили бомбы в здании.

Перед началом силовой операции военные эвакуировали гостей отеля, пользующегося популярностью у приезжающих в город бизнесменов и дипломатов. Службы безопасности перекрыли доступ к зданию и окружили преступников на первом этаже гостиницы.

По информации СМИ, отель был относительно пуст из-за того, что эти дни пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана", борющаяся за наделение провинции большей автономией. Это одна из нескольких подобных организаций, действующих на территории Белуджистана, в котором часто происходят столкновения на этнической и религиозной почве.

Портовый город Гвадар на юго-востоке Пакистана - один из пунктов, через который проходит реализуемый Китаем масштабный инфраструктурный проект Новый шелковый путь.

Вооруженный конфликт в Белуджистане начался в 1948 году и продолжается до настоящего времени. Сунниты-белуджи, живущие в Пакистане, Иране и Афганистане, требуют создания своего независимого государства. В Пакистане в последние годы нападения сепаратистов происходят практически ежемесячно, из-за них ежегодно погибают десятки людей. Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержке сепаратистов.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net