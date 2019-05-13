В Ровенской области в дом депутата районного совета бросили гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Так, сообщение об инциденте поступило в полицию 13 мая около трех часов ночи. 57-летний житель села Яцковичи Березновского района сообщил, что неизвестные в его дом бросили гранату.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин дома работает в лесничестве и является депутатом районного совета. По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора", - говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал: вся семья на тот момент находилась в Ровно. С места происшествия криминалисты изъяли обломки гранаты и запал к ней с маркировкой.

Cмотрите фотогалерею: В Ровенской области в дом депутата бросили гранату

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщалось, что на Волыни депутату облсовета бросили во двор гранату. В результате взрыва во дворе частного дома никто не пострадал. Поврежден фасад здания, окно и металлический забор.

Напомним, СМИ сообщили, что в Одесской области подстрелили народного депутата Александра Урбанского. Ему выстрелили в ногу из травматического оружия. По словам брата пострадавшего, нардеп защищал жену.

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Источник: korrespondent.net