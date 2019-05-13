Польша отменила визит израильской делегации

Варшава отменила визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила пресс-служба МИД Польши.

Во внешнеполитическим ведомстве Польши сообщили, что решение было принято после того, как израильская сторона изменила состав делегации.

"Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении.

Польша считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время Холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац в эфире одной из радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".

Ранее сообщалось, что Польша недовольна историческим диалогом с Киевом.

Напомним, в посольстве Польши возмущены программой о Бандере на украинском ТВ.

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Источник: korrespondent.net