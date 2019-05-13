Лента RSS
Подписаться на ленту
13 мая 2019, понедельник, 11:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
13. 05. 2019

Польша отменила визит израильской делегации

Варшава отменила визит израильской делегации во главе с министром социального равенства Эли Коэном. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила пресс-служба МИД Польши.

Во внешнеполитическим ведомстве Польши сообщили, что решение было принято после того, как израильская сторона изменила состав делегации.

"Польша приняла решение отменить визит официальных представителей Израиля после того, как израильская сторона в последнюю минуту изменила состав делегации, а это предполагает, что переговоры должны были бы сфокусироваться, главным образом, на вопросах, связанных с реституцией собственности", - говорится в заявлении.

Польша считает, что вопрос с реституцией имущества евреев, конфискованного во время Холокоста в период Второй мировой войны, закрыт.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле после того, как глава МИД Израиля Исраэль Кац в эфире одной из радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".

Ранее сообщалось, что Польша недовольна историческим диалогом с Киевом.

Напомним, в посольстве Польши возмущены программой о Бандере на украинском ТВ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.