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13. 05. 2019

В Казахстане при аварии двух машин погибли девять человек

В Казахстане на трассе Алма-Ата-Бишкек столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry. В автокатастрофе прямо на месте погибли девять человек. Об этом сообщает местная полиция.

"В дорожной аварии погибли девять человек, трое из них женщины. Личности погибших установлены. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области", - заявили в департаменте полиции.

По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Расследование аварии находится на особом контроле.

Ранее сообщалось, в Каталонии столкнулись 12 авто. В испанском регионе произошло массовая авария, в которой столкнулись 12 автомобилей. 25 человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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