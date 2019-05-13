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13. 05. 2019

В Польше в ДТП погиб украинец

В Польше произошла смертельная авария, в которой погиб украинец. Об этом сообщает местное издание Echo Dnia.

За рулем Volkswagen был житель Ивано-Франковской области. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, в результате чего ее полностью смяло.

Украинца спасли не удалось, от полученных травм он погиб на месте. По одной из версий, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

Cмотрите фотогалерею: В Польше в ДТП погиб украинец

 
Ранее сообщалось, что на Мальдивах трагически погибла украинка. Трагедия произошла, когда женщины из Украины гуляли возле дороги. Нога одной из них застряла на обочине и ее переехал автобус.
 

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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