В Польше произошла смертельная авария, в которой погиб украинец. Об этом сообщает местное издание Echo Dnia.

За рулем Volkswagen был житель Ивано-Франковской области. По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, в результате чего ее полностью смяло.

Украинца спасли не удалось, от полученных травм он погиб на месте. По одной из версий, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Cмотрите фотогалерею: В Польше в ДТП погиб украинец

Ранее сообщалось, что на Мальдивах трагически погибла украинка. Трагедия произошла, когда женщины из Украины гуляли возле дороги. Нога одной из них застряла на обочине и ее переехал автобус.

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Источник: korrespondent.net