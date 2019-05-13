В Закарпатской области двух украинок пытались перевезти в страны Европейского Союза для дальнейшего оказания ими сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Закарпатской области.

Сутенеров задержали на пункте пропуска Малые Селменцы. Ими оказались граждане Украины и два гражданина Словакии. Иностранцы помогали перевезти двух девушек, проживающих на территории области, в ЕС. Впоследствии выяснилось, что именно там женщины должны были оказывать интимные услуги.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье сутенеры пытались вывезти в ЕС украинок

Правоохранители решают вопрос о задержании фигурантов, в действиях которых заметили признаки уголовного правонарушения по статье "торговля людьми".

Ранее сообщалось, что в центре Одессы полиция задержала 23 проститутки. Среди задержанных "ночных бабочек" оказались как одесситки, так и жительницы других регионов Украины в возрасте от 19 до 35 лет.

Напомним, в Харькове мужчина под видом массажного салона устроил бордель и втягивал женщин в занятие проституцией.

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Источник: korrespondent.net