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13. 05. 2019

В Аргентине скончался депутат, раненый у здания парламента

Аргентинский депутат Гектор Оливарес скончался в воскресенье, 12 мая, после того, как 9 мая в него стреляли во время так называемых мафиозных разборок возле здания Конгресса в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает государственное информационное агентство Telam, передает Reuters.

По данным полиции и источников в суде, парламентарий умер в больнице Рамос Мехия в Буэнос-Айресе. По словам чиновников, после выстрела Оливарес перенес операцию и находился в критическом состоянии.

Помощник правительства Мигель Ядон также был застрелен в результате нападения и погиб на месте происшествия.

Местные чиновники и СМИ указали, что мотив убийства Оливареса был скорее личным, нежели политическим, и что целью банды был именно Ядон.

Как сообщалось, в Аргентине депутата ранили у здания парламента. Злоумышленник находился в автомобиле и полчаса ждал депутата и его сотрудника. Он совершил 13 выстрелов.

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Источник: korrespondent.net

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