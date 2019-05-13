Количество жертв циклона Фани возросло до 77

Количество погибших в результате циклона Фани в Индии и Бангладеш увеличилось до 77 человек. Об этом сообщает AFP.

В частности, в Индии количество погибших, которое ранее составляло 41, увеличилось до 64 человек в результате обнаружения новых жертв в городах Пури и Хурда в воскресенье, 12 мая.

В Бангладеш число жертв циклона составляет тринадцать человек.

Напомним, что циклон Фани стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Власти штата Одиша эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

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Источник: korrespondent.net