Лента RSS
Подписаться на ленту
13 мая 2019, понедельник, 12:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
13. 05. 2019

Количество жертв циклона Фани возросло до 77

Количество погибших в результате циклона Фани в Индии и Бангладеш увеличилось до 77 человек. Об этом сообщает AFP.

В частности, в Индии количество погибших, которое ранее составляло 41, увеличилось до 64 человек в результате обнаружения новых жертв в городах Пури и Хурда в воскресенье, 12 мая.

В Бангладеш число жертв циклона составляет тринадцать человек.

Напомним, что циклон Фани стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Власти штата Одиша эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что важнее для вас: «Линия Сталина» или мемориал памяти жертв сталинских репрессий в Куропатах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.