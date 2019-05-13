Вопрос инаугурации Зеленского вызвал скандал в ВР

Заседание Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 13 мая началось со скандала из-за вопроса инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Нардепы Савченко и Куприй, перебивая вступительное слово спикера, требовали немедленно заняться определением даты.

Так, внефракционный нардеп Виталий Куприй перебил вступительное слово спикера Андрея Парубия криками, что глава парламента занимается не теми вопросами. Его поддержала и нардеп Надежда Савченко.

После этого нардепы сорвались на крик, после чего Парубий заявил, что они своим поведением дискредитируют самого Зеленского.

Закончился инцидент тем, что нардепа Куприя вывели из зала заседаниий Согласительного совета. Однако спустя несколько минут Куприй вернулся в зал и занял место рядом с Надеждой Савченко.

В итоге было решено, что парламент рассмотрит проекты постановления об инаугурации президента на текущей пленарной неделе (14-17 мая), сообщает РБК-Украина.

"Мы должны рассмотреть постановление о назначении даты инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано 5 постановлений. Одно из них отозвано сегодня. И я считаю, что это будет одно из ключевых решений этой недели во время пленарного заседания ВРУ", - сказал Парубий.

При этом спикер не назвал конкретный день, когда Рада будут рассмотрены проекты постановлений, и дату инаугурации, которую он поддерживает.

В Народном фронте уже дали понять, что не будет голосовать за инаугурацию Зеленского 19 мая.

"В день траура 19 мая мы должны склонить голову в скорби. ...Владимир Зеленский должен принять присягу в более торжественной обстановке, в другой день", - заявил глава фракции Народный фронт Максим Бурбак.

В свою очередь фракция БПП срочно собирает заседание, чтобы определиться, за какое постановление о дате инаугурации новоизбранного президента голосовать, заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, сообщает РБК-Украина.

"На этой неделе, я поддерживаю главу ВР, парламент определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины. Фракция БПП будет голосовать не за одно постановление. Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы сразу собираем фракцию и определяемся, за что будем голосовать", - подчеркнул глава фракции.

Напомним, Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net