В Польше оценили объем возможных репараций от Германии

Объем компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, оценивается примерно в один триллион долларов, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.

"Был создан документ, который всесторонне оценивает потери, понесенные Польшей во время Второй мировой войны. Документ, который максимально точно отражает любые потери с очень разных точек зрения, конечно, те, которые каким-либо образом можно оценить", - сказал Муларчик изданию Sieci.

По его словам, в ближайшие дни доклад будет передан руководству страны, в частности, президенту Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому. "Это вопрос к руководству нашего государства, что они будут делать с этим документом. Лично я считаю, что было бы хорошей идеей обнародовать документ 1 сентября 2019 года, в 80-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Польшу", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что пока не хочет раскрывать итоговую сумму ущерба, которая содержится в отчете. "Но я могу сказать, что наши расчеты значительно превысили сумму, принятую сразу после войны", - сказал Муларчик.

Депутат отметил, что отчет о военных потерях, подготовленный в 1947 году Бюро военных репараций, оценил польские потери в 48 миллиардов долларов - около 850 миллиардов долларов по нынешнему курсу.

На вопрос, будет ли сумма убытков в отчете, подготовленном возглавляемой им командой, больше триллиона долларов, он ответил: "Вы близки".

Ранее в Польше назвали новый размер репараций от ФРГ. Варшава хочет получить от Берлина 900 миллиардов долларов за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Напомним, в марте прошлого года ущерб, нанесенный Германией в ходе Второй мировой войны, оценили в Сейме в 850 миллиардов долларов. Позже сумму претензий снизили до 550 миллиардов долларов. Дуда настаивает на выплате репараций от Германии

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Источник: korrespondent.net