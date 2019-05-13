Пограничники задержали иностранца за нелегальное пересечение границы

В Одесской области пограничники задержали россиянина за незаконное пересечение государственной границы. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что накануне пограничный наряд отдела Станиславка наблюдал, как неизвестный мужчина незаконно пересекал госграницу со стороны Молдовы. Одновременно по территории Украины к нарушителю приближался автомобиль. К указанному месту сразу отправилась группа реагирования пограничников Подольского отряда.

"Правоохранители вблизи границы остановили легковой автомобиль Toyota украинской регистрации под управлением гражданина Украины. Помимо водителя в автомобиле находился 32-летний гражданин РФ", - сообщили пограничники.

Отмечается, что 47-летний украинец подвез россиянина со стороны Молдовы к линии прохождения госграницы и указал ему место, где тот должен пересечь границу. Также наш соотечественник указал иностранцу нелегальный маршрут движения территорией Украины в направлении села Ленино (Молдова) - села Станиславка (Украина). Сам украинец тем временем пересек границу из Молдовы в Украину в соседнем пункте пропуска и на автомобиле двигался к месту встречи с нарушителем. Пограничники направили соответствующее сообщение полиции.

На Закарпатье прибыли дополнительные резервы для охраны границы

Ранее сообщалось, что пограничники усиливали охрану границы из-за 9 мая. Дополнительные меры безопасности в первую очередь касались российских байкеров.

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Источник: korrespondent.net