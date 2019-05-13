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13. 05. 2019

В Швеции возобновили расследование по делу Ассанжа

Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.

"Существует серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела", - заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

По ее словам, Швеция подаст запрос о выдаче основателя WikiLeaks, когда он "отбудет наказание в Великобритании".

"Мы рассчитываем, что британские власти примут решение об экстрадиции летом. До августа 2019 года, когда истекает срок давности дела", - добавила Перссон.

Также она отметила, что допускает допрос Ассанжа по видеосвязи. Его дата пока не установлена, стороны решают "технические вопросы, связанные в том чисел с орденом на арест".

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

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Британские парламентарии просят правительство выдать Ассанжа Швеции

Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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