В Польше украинцы работали на нелегальном заводе по производству сигарет

На юге Польши правоохранители разоблачили завод по нелегальному изготовлению сигарет, на котором работали украинцы. Об этом сообщает Польское радио.

Польские правоохранители задержали, в частности, четырех граждан Украины, которые занимались незаконным изготовлением сигарет. Если бы незаконный товар попал в оборот, государственная казна Польши могла бы понести убытки на сумму более 7,3 млн злотых (1,7 млн евро).

По делу задержали пять человек, которым уже предъявлены обвинения.

"Операция началась задержанием грузового автомобиля. Часть транспортного средства была заполнена ящиками с незаконными сигаретами. Затем сотрудники вошли в состав, где задержали очередных четырех человек - граждан Украины. Всем задержанным Районная прокуратура в городе Хжанув предъявила обвинение в участии в организованной преступной группе и совершении уголовно-налоговых преступлений. Всех задержанных арестовали на 3 месяца", - сообщили в Центральном следственном бюро Польши.

Большинство изъятого товара оценили на сумму в размере 4,7 млн злотых (1,1 млн евро).

Как сообщалось, в Польше разоблачили схему незаконной миграции украинцев. Злоумышленники организовали незаконный выезд в Евросоюз для 263 человек и получили за это более 130 тысяч евро.

В Польше выявили более сотни нелегальных заробитчан из Украины

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Источник: korrespondent.net