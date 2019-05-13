Наев рассказал об украинских катерах у порта РФ

Бывший командующий операцией Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев в интервью ТСН рассказал о случае, когда в Азовском море корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.

По его словам, россияне промолчали про этот случай, ведь "они не ожидали и поздно отреагировали".

"В современных условиях наши действия на Азовском море должны быть подкреплены мощными средствами огневого поражения с берега и с неба. Должна быть база для таких действий. И у ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту", – заявил Наев.

Экс-командующий отметил, что задержка в реагировании россиян составила два часа. Он уточнил, что к российскому порту подходили малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных Сил.

"Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят. Кроме того, российская ФСБ в начале ООС пыталась досматривать наши корабли, но мы им этого не дали. Вызывались корабли Пограничной службы, принимались другие военные мероприятия, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались досмотреть украинские суда, но после этого попытки прекратились. С начала ООС не было никакого досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел", – рассказал Наев.

Как сообщалось, накпрошлой неделе в Гамбурге состоялись слушания иска Украину в Международный трибунал по морскому праву относительно захвата украинских кораблей и моряков у Керченского пролива в ноябре прошлого года. Решение трибунала ожидается 25 мая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net