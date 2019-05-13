Сепаратист из "батальона Заря" получил тюремный срок

Суд в Луганской области признал виновным сепаратиста так называемого "народно-освободительного батальона" "Заря" и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook в понедельник, 13 мая.

Украинца обвиняли в участии в не предусмотренном законом вооруженном формировании. Досудебное расследование установило, что в 2014 году житель Луганска добровольно вступил в структурное подразделение так называемого "народно-освободительного батальона" "Заря" и в его составе участвовал в боевых действиях на территории области.

"В суде прокурором доказано, что в июне того же года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства поражения, указанный гражданин вместе с другими участниками батальона участвовал в боевых действиях вблизи поселка Металлист Славяносербского района с целью недопущения прорыва военнослужащих Вооруженных сил на временно оккупированную территорию", - сообщил представитель ГПУ.

Отмечается, что Марковский райсуд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Ранее в Луганской области сепаратист получил восемь лет тюрьмы. Житель Голубовки Луганской области был задержан в феврале этого года на линии разграничения.

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Источник: korrespondent.net