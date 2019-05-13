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13. 05. 2019

Названа цель поездки Порошенко в Брюссель

Президент Украины Петр Порошенко 13-14 мая посетит Брюссель по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства, сообщает его администрация.

Отмечается, что на конференции высокого уровня для лидеров институтов ЕС и стран Восточного партнерства он намерен подвести итог работе в продвижении евроинтеграционного курса Украины за пять лет.

Также сообщается, что Порошенко проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также главами стран и правительств Европейского союза и Восточного партнерства, которые принимают участие в саммите.

Как известно, в Брюсселе проходит заседание министров иностранных дел стран-участниц ЕС и Восточного партнерства. В заседании принимает участие глава МИД Украины Павел Климкин.

Отметим, о поездке Порошенко в Брюссель стало известно на прошлой неделе, когда его на встречу пригласил генсек НАТО Столтеберг.

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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