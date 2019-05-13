Гройсман намерен провести полную монетизацию субсидий

Правительство Украины планирует постепенно монетизировать все имеющиеся льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает в понедельник, 13 мая, Правительственный портал.

Гройсман отметил, что монетизация субсидий - это не эксперимент, а фундаментальный проект, который важно продолжать.

"В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов ... Второе, что мы реализовали, - с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые. Это нельзя завершать. Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", - сказал Гройсман.

Глава правительства также отметил, что плохой статистики неплатежей - из-за монетизации субсидий - нет.

"Паникеры пытаются это накручивать (тему неплатежей). Но это деньги людей, и не надо за людей решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить частичку этих денег себе", - добавил Премьер-министр.

Напомним, в феврале Кабмин одобрил выплату субсидий наличными с марта 2019 года. В частности, за первый день монетизации субсидий выплачено 350 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net