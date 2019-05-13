В России назвали условие выплаты пенсий жителям "ЛДНР"

Глава российского Министерства труда Максим Топилин рассказал об условии, на основании которого жителям "Л/ДНР", получившим паспорта РФ, будут выплачивать российские пенсии, сообщает в понедельник, 13 мая, РИА Новости.

По словам Топилина, претендующие на получение российской пенсии в первую очередь должны зарегистрироваться на территории России.

Топилин также заверил, что выплата пенсий жителям Донбасса не станет проблемой для бюджетов Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Путин пояснил, что решение предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ жителям украинского Донбасса носит чисто гуманитарный характер, "потому что сложившуюся ситуацию больше нельзя терпеть".

В МИД Украины заявили, что Киев не признает законы об упрощенном предоставлении российского гражданства украинцам. Также в МИД пообещали асимметричный ответ России.

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Источник: korrespondent.net