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13. 05. 2019

В аэропорту Борисполь задержали вора авиационного топлива

Полицейские задержали в международном аэропорту Борисполь под Киевом вора авиационного топлива, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Злоумышленник перелез через забор и проник на охраняемую территорию складского помещения вблизи аэропорта, где находились емкости с горючим для самолетов. Вора обнаружили работники охраны, которые вызвали наряд полиции", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления – насос, шланг, частично наполненные емкости с горючим и автомобиль ГАЗель, на котором приехал злоумышленник. Им оказался 48-летний местный житель. Он объяснил полицейским, что совершил преступление с целью наживы.

Cмотрите фотогалерею: В аэропорту Борисполь задержали вора авиационного топлива

Установлено, что с помощью оборудования он похитил из резервуаров 2300 литров керосина.

По факту кражи открыто уголовное производство. Устанавливается сумма нанесенного материального ущерба. 

Ранее СМИ сообщали, что в Запорожье сотрудники СБУ воровали кабель. Двое мужчин снимали обшивку с кабелей. Для прибывших на место инцидента полицейских они предъявили удостоверения сотрудников СБУ.

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Источник: korrespondent.net

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