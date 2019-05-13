Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговле

Президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину тем, что американские компании будут вынуждены покинуть Китай в пользу других стран в случае введения ответных пошлин на американские товары. Об этом он написал в Twitter в понедельник, 13 мая.

"В Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США! Но Китай так долго пользовался Соединенными Штатами, что теперь он впереди (наши президенты не выполняли свою работу). Поэтому Китаю не следует принимать ответных мер – станет только хуже", - написал Трамп.

"Я открыто заявляю председателю Си (Цзиньпину) и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень больно, если вы не заключите сделку, потому что компании будут вынуждены покинуть Китай ради других стран. Слишком дорого покупать в Китае. У вас была сделка, почти завершенная, но вы отступили", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что торговые переговоры между США и Китаем 10 мая завершились без достижения договоренностей.

По указанию Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов, а позже он поручил ввести пошлины на китайский импорт еще на 300 миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net