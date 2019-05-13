Инаугурация Зеленского. Последние торги по дате

Владимир Зеленский все еще ждет официальной инаугурации в качечстве нового президента Украины.

Согласно Конституции инаугурация должна состояться на протяжении 30 дней после официального объявления результатов голосования. Результаты были опубликованы в газете Голос Украины 3 мая, с этого дня и начался отсчет 30 дней.

Назначает дату проведения инаугурации Верховная Рада. И там пока согласия по поводу этой даты нет.

Какие расклады на сегодня, разбирался Корреспондент.net.

Что предложено?

"Мы должны рассмотреть постановление о назначении даты инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано 5 постановлений. Одно из них отозвано сегодня. И я считаю, что это будет одно из ключевых решений этой недели во время пленарного заседания ВРУ", - рассказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Сам Зеленский призывает назначить инаугурацию на 19 мая.

Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.

Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня.

Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на Олимпийском стадионе.

Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "за Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая.

Что думают депутаты?

Парубий не назвал конкретный день, когда Рада будут рассмотрены проекты постановлений об инаугурации, и саму дату инаугурации, которую он поддерживает.

Постановления должен рассмотреть Регламентный комитет Рады.

В Народном фронте уже дали понять, что не будет голосовать за инаугурацию Зеленского 19 мая.

"В день траура 19 мая мы должны склонить голову в скорби. ...Владимир Зеленский должен принять присягу в более торжественной обстановке, в другой день", - заявил глава фракции Народный фронт Максим Бурбак.

Фракция БПП примет решение о том, какой из проектов поддержать, лишь после того как все их рассмотрит регламентный комитет Рады, заявил глава фракции Артур Герасимов. Он также подчеркнул, что президент Петр Порошенко "не отрицает ни одну дату".

Самопомич готова поддержать назначение даты инаугурации на 19 мая, заявил лидер партии Андрей Садовый.

"Если Зеленский хочет приступить к своей работе 17, 19 мая – welcome, иди и делай. Чем скорее, тем лучше. Потому что у него сегодня высокий уровень доверия. Если он этот уровень доверия начнет сжигать для проведения реформ - молодец, тогда будет успех", – заявил Садовый.

Батьківщина, Воля народа, Відродження и Оппозиционный блок выступают за скорейшее проведение инаугурации – не конкретизируя ее дату.

“Наша фракция поддержит любое из постановлений, которое будет согласовано между новоизбранным президентом и парламентом", – сказал cопредседатель депутатской группы Відродження Виталий Хомутынник.

Радикальная партия Олега Ляшко не будет голосовать за инаугурацию 19 мая.

“Официальной позиции нет, однако недавно обсуждали, что 19 мая и Владимир Вятрович заявил — это День памяти жертв политических репрессий, поэтому мы считаем, что эта дата неудачная и будем настаивать на проведении инаугурации 26 мая”, — заявил член парламентской фракции радикалов Алексей Кириченко.

В случае, если в парламенте не наберется достаточное количество голосов, чтобы утвердить одну из дат инаугурации, ключевое решение примет председатель Верховной Рады Андрей Парубий – такое право закреплено за спикером в законодательстве Украины.

В любом случае, инаугурация нового президента должна состояться не позднее 30 дней после публикации официальных результатов выборов в Голосе Украины – они были обнародованы 3 мая.

Источник: korrespondent.net