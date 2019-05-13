В Полтаве перевозчики бастуют третий день

В Полтаве третий день продолжается забастовка местных автоперевозчиков, которые требуют от властей города повысить цены на проезд в автобусах и маршрутных такси. Об этом сообщает Ассоциация перевозчиков Полтавщины на своей странице в Facebook в понедельник, 13 мая.

"С 11 мая все легальные перевозчики Полтавы были вынуждены прекратить свою работу из-за отсутствия финансовых возможностей. Нам пришлось официально отказаться от разрешений на 66 городских маршрутов. Согласно требованиям действующего законодательства, соответствующие документы были переданы в горисполком", – говорится в сообщении.

Перевозчики отметили, что эта ситуация приносит всем множество проблем.

"Просим прощения за то, что больше не можем выполнять свою работу", – заявили в ассоциации и подчеркнули, что "проблема возникла не сегодня".

По их словам, исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота говорил, что повысить тарифы до президентских выборов невозможно, но якобы пообещал сделать это после них.

Мы поверили и почти полгода проработали себе в убыток. Выборы прошли... Еще полгода мы выдержать не можем, – резюмировали перевозчики.

В свою очередь Александр Шамота в видеообращении к полтавчанам назвал забастовщиков "шантажистами" и "вымогателями". От отметил, что решения о повышении тарифов должны приниматься законно, а не путем ультиматумов.

Напомним, в январе во Львове подорожал проезд в маршрутках с пяти до семи гривен.

А в Черкассах подняли стоимость проезда в маршрутках с четырех до пяти гривен.

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Источник: korrespondent.net