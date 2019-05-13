Климкин поставил ультиматум ЕС по России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Брюсселе в понедельник, 13 мая, что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений, если страны ЕС добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы. Об этом сообщает Европейская правда.

Он отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, министр отметил, что несмотря на отсутствие прямой связи между "Минском" и санкционным давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага. "Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям оккупированной территории Донбасса), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - пояснил он.

Издание отмечает, что главным лоббистом снятия санкционного давления с РФ является Германия, которую поддерживают французы и ряд других государств. Климкин подтвердил, что сконцентрировался на переговорах с ними.

"Немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы. Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня", - сказал Климкин.

Кроме того, Климкин снова анонсировал "сюрпризы" в ответ на решение России об упрощении предоставления российского гражданства украинцам. "На самом деле будет несколько сюрпризов... Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью (населения). То есть очень-очень многое", - сказал министр, добавив, что "сюрпризы" будут обнародованы позже.

"Есть идеи, которых вы вообще не услышите, все будет делаться на уровне спецслужб", - добавил Климкин.

По его словам, на встрече в Брюсселе министры обсудили необходимость поиска консолидированного ответа на действия России, "поскольку это угроза не только для стран, граничащих с сегодняшней Россией, а это угроза всему ЕС", - сказал Климкин.

Вместе с тем он не уточнил, когда может быть наработано такое консолидированное решение Евросоюза.

Как известно, сегодня-завтра в Брюсселе также будет выступать президент Петр Порошенко.

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Источник: korrespondent.net