Под Запорожьем мужчина убил супружескую пару

В Запорожской области местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения умышленного убийства двух человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник, 13 мая.

Отмечается, что в апреле нынешнего года 45-летний житель Запорожского района с помощью огнестрельного оружия, совершил умышленное убийство местного хозяина дома, который спал в постели, после чего веревкой задушил жену умершего.

Преступнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье об умышленном убийстве двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины). Ему грозит от 10 до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Одессе нашли тело 36-летнего мужчины в собственном автомобиле, припаркованном у дома на проспекте Академика Глушко. Он скончался от выстрела в голову.

Также СМИ сообщали, что в городе Павлоград Днепропетровской области ученик 10 класса застрелил тракториста. Для этого он использовал стартовый пистолет Stalker.

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Источник: korrespondent.net