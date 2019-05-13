ЕС инициирует санкции против Румынии - СМИ

Если Румыния ослабит законодательство о борьбе с коррупцией, Брюссель предпримет процедуры применения санкций в отношении Бухареста, пишет DW.

В частности, Европейская комиссия выразила правительству Румынии последнее предупреждение о возможном ослаблении румынского законодательства о борьбе с коррупцией.

По словам вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, если Бухарест в ближайшее время не введет необходимые изменения в законодательстве или предпримет шаги в борьбе с коррупцией в неправильном направлении, Еврокомиссия инициирует против Румынии дисциплинарную процедуру из-за угрозы взрыва румынским правительством европейских ценностей.

Поводом для обращения в Бухарест стал закон, принятый в апреле парламентом Румынии, предусматривающий сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности за коррупцию, а также ослабление наказаний за коррупционные преступления.

Ранее сообщалось, что в Румынии состоялся неформальный саммит ЕС. По итогам переговоров в ходе Неформального саммита ЕС принята Декларация Сибиу. Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам Европы.

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Источник: korrespondent.net