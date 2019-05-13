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13. 05. 2019

Дождь шел четыре дня. В США наводнение в ряде штатов

В ряде южных и центральных штатов США сильные дожди вызвали масштабное наводнение. Видео последствий непогоды публикуют местные СМИ.

Отмечается, что осадки начались 9 мая и утихли только к понедельнику, 13 мая. Некоторые дороги превратились в реки.

Так, в штате Миссисипи был объявлен режим чрезвычайного положения, проведена частичная эвакуация. Пострадали также соседние Луизиана, Техас и Арканзас. 

Уровень воды в реке Миссисипи повысился настолько, что Инженерный корпус армии США вынужден был открыть еще в пятницу водосброс Боннет Карре, чтобы не прорвало дамбы под Новым Орлеаном.

Air boat out at Bonnet Carre during the second opening this year. pic.twitter.com/kkeQvcdESU

— Corps of Engineers (@TeamNewOrleans) May 10, 2019

Как сообщалось, в Индии и Бангладеш растет количество жертв сильнейшего за 20 лет циклона Фани. 

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Источник: korrespondent.net

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Работаю в космической отрасли. Радует, что среди коллег почти нет плоскоземельщиков.

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