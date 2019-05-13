В Хорватии бушует мощный ураган: людей просят оставаться дома

Власти Хорватии в понедельник, 13 мая, посоветовали людям оставаться дома после того, как в результате урагана в Загребе пострадали двое пешеходов, сильный ветер выкорчевывал деревья и вырывал светофоры. Об этом сообщает Associated Press.

На нескольких дорогах страны власти ограничили движение и предупредили об опасности оползня. Порывы ветра в некоторых районах достигли 150 км/ч.

В Загребе, который не привык к таким сильным ветрам, пожарные сообщили о 240 вызовах, на которые они отправились с вечера воскресенья.

"Мы не видели такого шторма в течение последних 45 лет", - сказал мэр Загреба Милан Бандич.

На северо-западе Боснии проливные дожди вызвали подъем воды в реках, затопление десятков домов и дорог. Власти соседней Сербии также предупредили о предстоящих сильных дождях, которые могут привести к подъему воды в больших реках.

Балканский регион пострадал от сильного наводнения в 2014 году, когда погибли десятки людей.

Напомним, что циклон Фани стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Власти штата Одиша эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья.

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Источник: korrespondent.net