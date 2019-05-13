В Малайзии задержали подозреваемых в подготовке крупных терактов

Четыре человека задержаны в Малайзии по подозрению в подготовке терактов в стране в первую неделю Рамадана, сообщает малайзийское государственное новостное агентство Bernama со ссылкой на генерального инспектора полиции Абдула Хамида Бадора.

"Эта маленькая ячейка планировала убийство высокопоставленных деятелей, которых они (подозреваемые - ред.) обвиняли в том, что те не защищают ислам или оскорбляют религию", - сказал Бадор.

По его словам, подозреваемые также планировали широкомасштабные нападения на христианские, буддистские и индуистские места поклонения.

Бадор уточнил, что ячейку возглавлял гражданин Малайзии, также в нее входили гражданин Индонезии и два представителя народности рохинджа (этнических бенгальцев, проживающих в Мьянме). По словам инспектора, ячейка была связана с террористической группировкой "Исламское государство".

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net